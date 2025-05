Putin bot daraufhin der Ukraine die Wiederaufnahme direkter Friedensgespräche in der Türkei am kommenden Donnerstag an. Auf die Forderung nach einer Waffenruhe ging er nicht direkt ein. Selenskyj erklärte später auf der Plattform X: "Ich werde am Donnerstag auf Putin in der Türkei warten, persönlich."