Pakistan-Indien-Konflikt lodert nach Kaschmir-Anschlag neu auf

Nach dem Anschlag auf Touristen in der indischen Kaschmir-Region ist der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt zwischen Indien und Pakistan wieder offen ausgebrochen. Pakistan schloss am Donnerstag seinen Luftraum für indische Fluglinien und reagierte damit auf die Kündigung eines Wasser-Abkommens durch Indien.

Abkommen über Indus-Wasser aufgekündigt

Zuvor hatte Indien die Ausreise pakistanischer Bürger aus seinem Staatsgebiet angeordnet. Alle gültigen Aufenthaltsgenehmigungen für Pakistaner würden widerrufen, teilte das Außenministerium in Neu-Delhi mit. Betroffene in Indien müssten das Land verlassen, noch bevor ihr Visum ablaufe. Die Maßnahme trete vom Sonntag an in Kraft.