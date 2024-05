Regionalwahl in Katalonien: "Neues Zeitalter" angebrochen

Wahlsieger in Katalonien ist die sozialistische PSC-Partei. Die Separatisten erleiden eine historische Niederlage.

Am Sonntag wurden in Katalonien Regionalwahlen abgehalten , die entscheidend sein könnten für die Regierungsbildung. Salvador Illa, Spaniens ehemaliger Gesundheitsminister hat mit den Sozialisten 42 der insgesamt 135 Abgeordnetensitze geholt. Das sind neun mehr als im Jahr 2021.

Ex-Regierungschef in der Opposition

Die Rechten scheiden aus. Es bleiben die linken Separatisten um den bisherigen katalanischen Regierungschef Pere Aragonès i Garcia. Doch der hat eine schwere Niederlage hinnehmen müssen. Und will nun die Konsequenzen ziehen.

Wir werden mit unserem Projekt weitermachen, und zwar dort, wo die Bürger uns sehen: in der Opposition.

2017 wollte der Separatistenführer Puigdemont Katalonien in die Unabhängigkeit führen. Für die anstehenden Regionalwahlen muss er seinen Wahlkampf nun nach Frankreich verlegen.

Puigdemont erhebt Anspruch auf Präsidentschaftsamt

Zum Koalieren bliebe auch der Zweitplatzierte. Doch der hat einen anderen Plan: Aus dem Exil in Frankreich hat Carles Puigdemont mit der Partei der Junts 35 Sitze geholt. Drei Sitze mehr als bisher: ein Erfolg.

Für den Separatistenführer, der in Spanien mit Haftbefehl gesucht wird wegen des Vorwurfs der Veruntreuung und des Ungehorsams, da er im Jahr 2017 die Unabhängigkeit Kataloniens ausrief, gar ein klarer Führungsanspruch.

Doch erstmal wird er vermutlich abwarten, ob das umstrittene Amnestiegesetz, das seine sieben Junts-Abgeordneten der spanischen Regierung abgerungen haben, so auch durchkommt. Denn nur dann werden Puigdemont und Hundert weitere Separatisten rechtlich entlastet und nur dann kann Puigdemont überhaupt nach Katalonien zurückkommen.

Separatistenchef Puigdemont wird in Belgien und Spanien per Haftbefehl gesucht, trotzdem trat er zum Wahlkampf an.

