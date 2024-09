US-Wahl skurril: Republikaner fluten Netz mit Katzenfotos

Im TV-Duell im US-Präsidentschaftswahlkamp f hat Trump versucht, mit den bereits widerlegten Behauptungen zu punkten. "In Springfield essen sie die Hunde - die Menschen, die hereingekommen sind - sie essen die Katzen, sie essen die Haustiere der Menschen, die dort leben", sagte der ehemalige Präsident am Dienstagabend während der im TV-Sender ABC ausgestrahlten Debatte. "Und das ist es, was in unserem Land passiert", fügte Trump ohne jeden Beleg hinzu.