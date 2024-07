Großbritannien: Wie Premier Starmer den Wandel bringen will

Um die Wasserqualität in Flüssen und Seen zu verbessern - jüngste Skandale hatten die Briten empört- will man die Aufsichtsbehörden stärken. Eine neue Polizeieinheit soll die illegale Migration stoppen. Mehr Rechte für Mieter und Arbeiter sollen die Labour-Partei zufrieden stellen. Die Ankündigungen zur Lösung der Krise im nationalen Gesundheitsdienst NHS dagegen wirkten dünn.