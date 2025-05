Brände bei britischem Premier Starmer: Polizei meldet Festnahme

Im Fall der Brände an zwei Immobilien des britischen Premierministers Keir Starmer hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst.

Brandserie an Starmer-Immobilien

Zuvor war innerhalb von 24 Stunden sowohl am Haus des Premiers im Norden Londons als auch an einer weiteren Immobilie Starmers Feuer ausgebrochen. Auch der Brand eines Autos werde untersucht, hieß es in dem Bericht.