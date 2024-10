Kenia: Hungersnot führt zu Mangelernährung

Niemand weiß genau, wieviele Menschen in Nairobis Slum Mathare leben. Es sind wohl Hunderttausende. In einem Gewirr von bunten Wellblechhütten und holprigen Sträßchen bieten Shopbesitzer lauthals ihre Waren an: etwa Tomaten oder ein paar Kartoffeln. Doch die meisten Frauen hier greifen zu großen Paketen Maismehl, denn das macht schnell und billig satt. Gekocht mit Wasser wird es zu einem klebrigen Brei. In Kenia nennen sie ihn "Ugali". Nährstoffe aber hat er nicht.