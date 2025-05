Junge Menschen in Kenia berauschen sich mit einer neuen Partydroge. Der Drink heißt Jaba Juice, kostet wenig und ist völlig legal. Seine Wirkung ist ähnlich wie die von Kokain.

In Kenia wird die neue Partydroge Jaba Juice immer mehr konsumiert. Das bunte Getränk kostet nur wenig und ist völlig legal. Seine Wirkung ist ähnlich wie die von Kokain. 15.05.2025 | 7:34 min

Hunderte drängen sich vor den Clubs in Nairobis Partyviertel Westlands. Die Straßen sind voller feierfreudiger junger Menschen. Zwischendrin bahnen sich Motorräder, Boda-Boda genannt, ihren Weg.

Kioskbesitzerin Nyambura Wainaina wirbt in ihrem kleinen Shop mit Jaba Juice. Die Flaschen finden reißenden Absatz. Gelb, grün, rot - die Säfte wirken wie harmlose Smoothies, sind jedoch gemixt mit Jaba-Blättern, auch Khat genannt.

Die Pflanze enthält einen psychoaktiven Wirkstoff, ähnlich wie Kokain . Sie pusht einen durch die Nacht, lässt den Alltag vergessen.

Günstige Partydroge verursacht Schlaflosigkeit

Umgerechnet vier Euro kostet die neue Partydroge, die man inzwischen an jeder Ecke in Kenias Hauptstadt kaufen kann. "Das ist wie ein starker Espresso, aber ein dauerhafter", erzählt Denice Allan strahlend. Sie feiert im "Shelter"-Club.

Du machst immer weiter. Du kannst nicht schlafen. Du tanzt einfach immer weiter. Es ist eigentlich wie ein gutes Pre-Workout. „ Denice Allan

Gin, etwas Zuckersirup, Maracuja- oder Orangensaft - und dazu das Jaba-Extrakt. Der Bartender im "Shelter" schiebt einen Drink nach dem anderen über die Theke. "Seit sie die Khat-Blätter mit Früchten mixen, ist das der neue Verkaufsschlager. Alle wollen es versuchen", so Denice Allan.

Abhängige werden immer jünger

Nur wenige Kilometer weiter, in einer Klinik am Stadtrand von Nairobi, bekommen sie die Auswirkungen des neuen Drogendrinks hautnah zu spüren. Jeder zweite Patient ist abhängig von Jaba Juice oder Jaba-Blättern. In einem schmucklosen Raum sitzen sie zusammen und sprechen über ihre Erfahrungen.

"Meine Frau hatte mich verlassen, ich hatte meinen Job verloren und war mit der Miete im Rückstand", sagt Allan Mjomba. "Ich war ein unangenehmer Mensch, den man nicht um sich haben wollte." Der 39-Jährige konsumierte täglich, er stahl und wurde gewalttätig. Irgendwann zog er die Notbremse und ging in die Suchtklinik.

Die meisten Patientinnen und Patienten hier wollen die Gefahr nicht sehen. Psychiaterin Catherine Amulundu erlebt die Folgen täglich und ärgert sich über die Verharmlosung von Jaba Juice. "Diese Fehlinformationen verleiten immer mehr Menschen zum Konsum. Und sie werden immer jünger. Je früher man damit anfängt, desto schlimmer sind die Auswirkungen".

Wir werden eine ganze Generation verlieren, wenn wir nichts gegen Jaba Juice unternehmen. „ Catherine Amulundu, Psychiaterin

Jaba-Konsum weit verbreitet in Kenia

Doch danach sieht es nicht aus. Im Gegenteil. Schon das Kauen von Jaba-Blättern ist in der kenianischen Gesellschaft seit langem verbreitet und legal. 650.000 Menschen in Kenia konsumieren regelmäßig Jaba. Dass die Droge nun gemixt mit Fruchtsaft auch in der Mittelschicht angekommen ist, scheint niemanden zu interessieren.

Yuku Ouchi hat gerade ihr "Mountain Juice Africa"-Start-up eröffnet. Sie verpackt den frisch pürierten Jaba Juice in große Kartons und verkauft ihn auch bei internationalen Lieferdiensten. Die neue Geschmacksrichtung: Rote Beete mit Ananas. In legeren Strandkörben sitzen Männer und Frauen aus Kenias Mittelschicht und nehmen kleine Shots, um zu probieren. "Das ist es", sagt Steve Shingira fröhlich. "Nimm Dir einfach einen Drink, setz Dich und genieße. Das macht alles so viel einfacher, sauberer und schöner. Keine Sorgen, ich liebe es."

Yukis Zielgruppe ist wie sie selbst: hip, erfolgreich und zunehmend auch weiblich. Bisher haben Frauen eher weniger Jaba-Blätter konsumiert, da das Kauen die Zähne braun verfärbt. "Wenn Du den Juice trinkst, fühlst Du Dich entspannt", erzählt Christine Ndege lächelnd und greift bereits zum nächsten Drogendrink.

Susann von Lojewski ist Korrespondentin im ZDF-Studio in Nairobi.