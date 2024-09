Kenia: Gewalt gegen Protestierende - Polizei beschuldigt

Es war an einem Mittwoch, erzählt Dyline Sabine, als der Anruf kam. Ihr Sohn Frankline sei in Nairobi während der Proteste festgenommen worden. Sie hat noch am Telefon mit ihm sprechen können, am Folgetag sollte er aus dem Gefängnis entlassen werden. Das war das letzte Lebenszeichen von Frankline Ondwari. Was dann kam, war eine verzweifelte Suche - sie endete in einer Leichenhalle.