KI-Sicherheit: Erklärung bei Gipfel unterzeichnet

Großbritannien will eine führende Rolle beim Thema Künstliche Intelligenz. Auch, wenn es darum geht, die Gefahren der KI zu regulieren. Deswegen lädt Rishi Sunak zu einem Gipfel, bei dem internationale Leitplanken festgelegt werden sollen, um Risiken durch KI zu minimieren. 01.11.2023 | 2:13 min

Es ist eine Horror-Vorstellung: Bio-Waffen, die mithilfe Künstlicher Intelligenz relativ einfach entwickelt werden können. Viele warnen vor den neuen Risiken. 01.11.2023 | 29:04 min

Mehr Transparenz von KI-Entwicklern gefordert

In Griechenland hilft KI bereits bei der Postsortierung, in Wales unterstützt sie Schlaganfall-Patienten beim Wieder-Laufen-Lernen. 01.11.2023 | 2:10 min

"Vor der Aufsicht steht die Einsicht"

Die Bedrohung durch Cyberkriminelle ist in Deutschland deutlich gestiegen. Das zuständige Bundesamt betrachtet die Lage als kritisch. 02.11.2023 | 1:36 min

Wissing: KI-Einsatz entlang bestimmter Prinzipien

Mäh-Roboter, Suchmaschinen oder die automatisch erstellte Playlist – Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig. 14.06.2023 | 1:42 min

Am zweiten Tag des KI-Gipfels werden unter anderem auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, UN-Generalsekretär António Guterres sowie Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni erwartet. Großbritannien erhofft sich von dem Treffen auch die Gründung eines globalen Forums zum Thema KI, nach dem Vorbild des Weltklimarats (IPCC). Zwei weitere Gipfel sollen dem Auftakt in Großbritannien folgen. Sie sollen im kommenden Jahr in Frankreich sowie in Südkorea stattfinden.