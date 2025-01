FPÖ-Chef Kickl: Österreich bleibt in der Europäischen Union

Beim Neujahrstreffen der rechten FPÖ hat Parteichef Herbert Kickl den Verbleib Österreichs in der Europäischen Union zugesichert. Es gehe bei seiner Kritik an Brüssel darum, dass sich die EU künftig im Sinne der Wirtschaft in eine Phase der "Selbstbesinnung" statt der aktuellen "Selbstanmaßung" begebe, sagte der Rechtspopulist vor rund 3.000 Anhängern in Vösendorf bei Wien.