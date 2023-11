Ukraine: Russland intensiviert Angriffe auf Kiew

Nach mehrwöchiger Pause : Ukraine: Russland verstärkt Angriffe auf Kiew

19.11.2023 | 13:41 |

Die Militärverwaltung Kiews hat am Morgen von mehreren Drohnenangriffen aus verschiedenen Richtungen berichtet. In der Nacht gab es in zahlreichen ukrainischen Regionen Luftalarm.