Nach Luftalarm: Ukraine meldet Angriff auf Kiew

Moskau wohl auch angegriffen : Luftalarm: Ukraine meldet Angriff auf Kiew

11.08.2023 | 15:16 |

In der Ukraine wurde am Morgen Luftalarm für das ganze Land ausgelöst, kurz danach schlugen in Kiew offenbar Raketen ein. Auch Russland meldete eine neue Drohnenattacke auf Moskau.