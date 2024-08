2025 "hört das alles auf" : Kiew plant Öltransit-Stopp aus Russland

30.08.2024 | 19:36 |

Trotz des Krieges fließen weiter russisches Öl und Gas durch eine Pipeline auf ukrainischem Gebiet. Kiew kündigt das Ende des Transits an, was vor allem Ungarn in Sorge versetzt.