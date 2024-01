Raketenangriffe auf Ukraine: Schwere Explosionen in Kiew

Auch aus anderen Landesteilen wurden Luftangriffe gemeldet. In der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurde nach ersten Behördenangaben ein Mensch getötet; mehr als 20 Menschen seien verletzt worden. Russland hat seine Bombardements in den vergangenen Nächten verstärkt . Der Moskauer Krieg gegen die Ukraine dauert schon fast zwei Jahre an.