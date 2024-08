Kim Dotcom soll laut Berichten an USA ausgeliefert werden

Der umstrittene Internetunternehmer Kim Dotcom, früher Kim Schmitz, soll offenbar von Neuseeland an die USA ausgeliefert werden. Das teilte der neuseeländische Justizminister Paul Goldsmith am Donnerstag laut mehreren Medienberichten mit.

Der in Deutschland geborene Dotcom, der seinen Wohnsitz in Neuseeland hat, kämpft seit 2012 gegen seine Auslieferung. Das FBI hatte vor mehreren Jahren bereits eine Razzia in seinem Haus in Auckland angeordnet.