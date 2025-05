Nach Abschiebung: Kind mit Mutter in Venezuela wiedervereint

Das Mädchen wird im Präsidentenpalast in Caracas von ihrer Mutter und Präsident Nicolás Maduro empfangen.

Seine Eltern wurden vor gut einem Jahr nach ihrer irregulären Einreise in die USA festgenommen und später aufgrund angeblicher Verbindungen zu Kriminellen abgeschoben - nun ist ein zweijähriges Mädchen in Venezuela mit seiner Mutter wiedervereint worden.

Das Kleinkind wurde nach der Landung in Venezuelas Hauptstadt Caracas seiner Mutter übergeben, die zusammen mit Präsident Nicolás Maduro im Präsidentenpalast auf die Ankunft des Mädchens gewartet hatte, wie das staatliche Fernsehen zeigte.

Welle der Empörung in Venezuela

Der Fall hatte in Venezuela eine Welle der Empörung ausgelöst, nachdem die Mutter des Mädchens in einem Video unter Tränen erklärt hatte, sie sei ohne ihre Tochter abgeschoben worden. Beide Eltern waren zuvor getrennt ausgewiesen worden.

Für die Familie Morales war New York das Ziel, nach monatelanger Flucht aus ihrer Heimat Venezuela. Doch mit Blick auf Trumps Amtseinführung haben sie Angst um ihre Sicherheit.

US-Ministerium wirft Eltern Verbrechen vor

Der Vater des Kindes soll dem US-Heimatschutzministerium zufolge in schwere Verbrechen wie Mord, Drogenhandel und Entführung verwickelt sein. Die Mutter soll in die Rekrutierung von Frauen für kriminelle Zwecke involviert gewesen sein.

Beide waren dem US-Sender ABC News zufolge vor etwa einem Jahr irregulär in die USA eingereist und anschließend in getrennten Haftzentren festgesetzt worden. Das Kind wurde vorübergehend von den Eltern getrennt und in Obhut der US-Behörden untergebracht.