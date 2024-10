Kinderarbeit in Madagaskar: Getrieben von Armut und Hunger

Madagaskar zählt zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Im Index der menschlichen Entwicklung nimmt es den 177. Platz von 193 Staaten ein. In den vergangenen Jahren haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie eine hohe Inflation in Folge des Kriegs in der Ukraine die Lage der Bevölkerung in Madagaskar noch einmal dramatisch verschlimmert.



Mit umgerechnet 517 US-Dollar im Jahr liegt das jährliche Bruttonationaleinkommen pro Kopf weit unter dem Durchschnitt der anderen afrikanischen Staaten südlich der Sahara. Mehr als drei Viertel der Bevölkerung leben in extremer Armut. Rund die Hälfte der Menschen können sich nicht ausreichend mit Nahrung versorgen, unter den Kleinkindern (bis fünf Jahre) ist fast jedes zweite chronisch mangelernährt - eine der höchsten Raten weltweit.



Fast die Hälfte der Bevölkerung hat laut dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, nur zwölf Prozent verfügen über eine gesicherte Sanitärversorgung.