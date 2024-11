Kinderrechte: Kinderarbeit - bitterer Alltag in Bolivien

Kinderarbeit soll bis zum Jahr 2025 in all ihren Formen abgeschafft werden. Dieses Ziel hat sich die Staatengemeinschaft mit der "Agenda 2030“ gesetzt.

In Bolivien arbeiten rund eine Million Kinder. Auch diese Zahl beruht auf Schätzungen von Fachleuten. Die Kinder arbeiten in vielen Branchen, der 14-jährige Kevin beispielsweise gemeinsam mit seinem Vater in einer Silbermine in der Bergbaustadt Potosí. Seit seinem zwölften Lebensjahr unterstützt er so seine Familie.