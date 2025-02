Häufig beginnt es mit einer Entführung. Kinder werden am helllichten Tag von bewaffneten Gruppen überwältigt, verschleppt, manipuliert. Die einen werden als Kindersoldaten eingesetzt, andere müssen für Armeen als Köche, Dienstboten oder Spione arbeiten; Mädchen werden sexuell missbraucht und zwangsverheiratet. "Rekrutierte Kinder in bewaffneten Konflikten" nennen sie deshalb Kinderrechtsorganisationen. Auch wenn sie sich irgendwann aus ihrer Lage befreien können, bleiben die Narben und das Trauma einer verlorenen Kindheit ein Leben lang.

Besonders dramatisch ist die Situation auf dem afrikanischen Kontinent, in Ländern wie dem Kongo, der Zentralafrikanischen Republik, Mali, dem Sudan und Somalia. Laut aktuellen Zahlen von Unicef sind in Afrika 181 Millionen Kinder von akuter Armut, Hunger und - in den meisten Fällen - bewaffneten Konflikten betroffen. Seit 2002 gilt der 12. Feburar als internationaler Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten, er soll auf das Schicksal der betroffenen Kinder aufmerksam machen.

"Sie sind betroffen von Dürren und schwachen Regierungssystemen - Situationen in denen Konflikte aufflammen ", schlussfolgert Anthony Njoroge von der Kinderschutzorganisation Save the Children.

Anthony Njoroge, Save the Children International in Nairobi

Kindersoldaten weltweit: Ein ungelöstes Problem

Offiziell nennt die UN nur 8.653 verifizierte Fälle von Kindersoldaten. Experten sprechen aber von einer Dunkelziffer in den Zehntausenden. Dass genaue Aussagen schwierig sind, liegt in der Natur der Sache: "Häufig handelt es sich um sehr schwer zugängliche Kriegs- und Krisengebiete, wo der Zugang zu verifizierbaren Informationen und Zahlen kaum möglich ist", sagt Ninja Charbonneau, Sprecherin der Kinderschutzorganisation Unicef Deutschland

Hinzu kommt, dass Rekrutierung häufig im Verborgenen stattfindet. "Kinder werden auf dem Weg zum Markt entführt, am helllichten Tag. Oder während sie im Busch unterwegs sind, um Feuerholz zu sammeln", so Charbonneau. Und weiter:

Kinder als leichte Opfer

Kinder sind leichte Opfer. In Ländern wie Somalia sind es oft die Eltern selbst, die ihre Kinder in die Hände der terroristischen Organisationen geben, weil sie selbst nicht die finanziellen Mittel haben, sich um sie kümmern. Dass Armut und Perspektivlosigkeit ein Treiber für Kindesmissbrauch sind, wissen auch die Rekrutierenden.

Mehr als jedes sechste Kind weltweit lebt in Konfliktgebieten, schätzt Unicef - der höchste Wert seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Besonders alarmierend: Die Lage der Kinder in Gaza.

Frieden gegen Rekrutierung von Kindersoldaten

In manchen Fällen gelingt die Flucht, entweder als Teil eines diplomatischen Austausches oder unter größtem Risiko auf eigene Faust. Doch dann gibt es neue Schwierigkeiten, denn nur in den seltensten Fällen gibt es ein Leben, zu dem die Kinder zurückkehren können.

In speziellen Zeremonien oder Übergangszentren lokaler Organisationen werden symbolisch die Waffen niedergelegt und neue, zivile Kleidung angezogen. Hier sollen die Kinder und Jugendlichen psychologisch begleitet werden, gegebenenfalls einen Drogenentzug durchlaufen, ein Handwerk erlernen und langsam wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden.

Akzeptanz bei Rückkehr oft schwierig

Oftmals wird bei einer Rückkehr die Akzeptanz in der Gesellschaft schwierig. Wenn die Kinder zum Beispiel selbst schwere Gräueltaten verübt haben oder wenn Mädchen Kinder mitbringen, die in der Zeit ihrer Rekrutierung geboren wurden. Diese werden häufig als "Kinder des Feindes" bezeichnet. Anthony Njoroge, Leiter der Regionalprogramme von Save the Children in Nairobi erklärt: "Kinder, die lange bei bewaffneten Gruppen waren, wurden Teil von einem System. Sie bekamen Nahrung, eine Aufgabe und das Gefühl, irgendwo dazuzugehören."