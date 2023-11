China: Die größte Wasserumleitung der Welt und ihr Dilemma

Im vergangenen Jahr mussten die Fabriken zeitweise schließen. Menschen übernachteten in Garagen, weil es ohne Klimaanlage in den Wohnungen zu heiß war. Ein unzuverlässiges Stromnetz kann sich Chinas schwächelnde Wirtschaft nicht leisten. Um das in diesem Jahr auf jeden Fall zu verhindern, setzt die Regierung auf Strom aus Kohlekraftwerken.