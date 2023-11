Greta Thunberg bei Protest in London festgenommen

Thunberg gilt als das Gesicht der weltweiten Klimabewegung. Als 15-Jährige hatte die Schwedin damit begonnen , sich freitags während der Unterrichtszeit vor das schwedische Parlament in Stockholm zu setzen und so für effektivere Klimaschutzmaßnahmen zu demonstrieren. Ihr wöchentlicher Streik weitete sich in wenigen Monaten zur globalen Protestbewegung Fridays for Future aus. Mittlerweile hat Thunberg ihre Schulstreiks beendet, da sie ihren Abschluss gemacht hat.