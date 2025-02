Obwohl der afrikanische Kontinent nur vier Prozent zu den weltweiten CO2-Emissionen beiträgt, zeigen sich die Auswirkungen hier besonders. Zwischen 2020 und 2023, der längsten Dürrephase am Horn von Afrika seit 40 Jahren, sind allein in Kenia mehr als 2.5 Millionen Nutztiere verendet. Auch Emathe hat ein Drittel seiner Herde verloren. Von 600 Ziegen und Schafen überlebten knapp 400. Der Albtraum eines jeden Wanderhirten, sowie ein tiefer Schnitt in das Selbstwertgefühl.