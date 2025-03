Expertin zu Ukraine-Krieg: Am Ende muss Kiew in die Nato

Claudia Major, Vize-Präsidentin des "German Marshall Fund of the United States", glaubt, dass die Absicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine eine europäische Aufgabe ist. Die logische Schlussfolgerung sei in diesem Fall am Ende die Aufnahme der Ukraine in die Nato , sagt Major, die am Donnerstagabend in der Sendung "maybrit illner" zum Thema " Putin spielt mit Trump - und wer rettet jetzt die Ukraine ?" zu Gast ist, im Interview mit ZDFheute.