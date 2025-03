Österreich: Weg für Dreier-Koalition frei - Neos stimmen zu

In Österreich kann die Dreier-Koalition von ÖVP, SPÖ und Neos an den Start gehen. Auch die liberalen Neos als kleinster Partner des Bündnisses haben auf einer Mitgliederversammlung am Sonntag grünes Licht gegeben. Bei einer Mitgliederabstimmung erreichte das Bündnis die notwendige Zweidrittelmehrheit. 94,1 Prozent der Neos-Mitglieder, die ihre Stimme abgegeben hatten, votierten für eine Beteiligung an der Koalition.