Kolumbien: Vom "totalen Frieden" zur "totalen Offensive"

Indigene schreiben BrandbrieF an "FARC-Dissidenten"

Gerichtet ist der Brief an die Spitze der sogenannten "FARC-Dissidenten", eine Nachfolgeorganisation der 2016 befriedeten FARC-Guerilla, die inzwischen als Partei "Comunes" in den Parlamenten sitzt. Ein kleiner Teil der damaligen Guerilla verweigerte sich aber dem weltweit beachteten Friedensvertrag und kämpft bis heute weiter. Inzwischen ist er personell angewachsen, untereinander aber zerstritten. Eine zentrale Rolle nimmt der Block "Estado Mayor Central (EMC)" ein, dem schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden.

Brutale Verbrechen an der Zivilbevölkerung, an den Indigenen sorgen in der Region für Angst und Schrecken. Der Hintergrund ist der Kampf um den Einfluss im Drogengeschäft, Kolumbien ist der Kokainproduzent Nummer eins. Nun appellieren die Indigenen an die Guerilla-Führung, sich ihrer eigentlichen ideologischen Wurzeln zu besinnen - nämlich dem Kampf für soziale Gerechtigkeit vor allem auf dem Land.