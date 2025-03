Eklat im Weißen Haus: Trumps neue, uralte Weltordnung

Amerika unter Trump tritt selbst gegenüber alten Verbündeten als der in den USA sprichwörtliche 800-Pfund-Gorilla auf, der sich hinsetzt, wo er will, und nimmt, was er will. Solange niemand ein vergleichbares Gewicht auf die Waage bringt, glaubt der Mann im Weißen Haus, freie Bahn zu haben. Hier liegt eine einmalige Chance für die Europäische Union . Europa stellt 22 Prozent der Wirtschaftsleistung dieser Welt, bei den USA sind es 25 Prozent.