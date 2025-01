Kämpfe im Ostkongo: Deutsche zu Ausreise aufgefordert

Die Regierungen Südafrikas , Malawis und Uruguays gaben am Samstag den Tod ihrer Soldaten bekannt. Die M23 versucht unterdessen, weiter auf die Stadt Goma in der Provinz Nord-Kivu vorzurücken, in der mehr als eine Million Menschen leben. Der UN -Sicherheitsrat in New York hat für Sonntag ein Treffen zur Lage anberaumt.