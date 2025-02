Kongo-Krise: Rebellengruppen auf Vormarsch, Tausende Tote

Für Millionen Menschen im Ost-Kongo ist trotz eines Abflauens der Kämpfe kein Ende ihres Elends in Sicht. "Wenn nichts unternommen wird, könnte das Schlimmste noch bevorstehen", warnte der Hochkommissar für Menschenrechte der UN , Volker Türk, in Genf.

Seit Anfang Januar sind bei dem Vormarsch der von Ruanda unterstützten M23-Rebellen in der Stadt Goma und Umgebung nach Regierungsangaben mehr als 3.000 Menschen umgekommen und 700.000 vertrieben worden. Vermutlich seien die tatsächlichen Opferzahlen viel höher. In einem Gefängnis kam es nach Angaben der Behörden zu Massenvergewaltigungen von Frauen.

Die Gefahr einer Eskalation der Gewalt in der gesamten Subregion war noch nie so groß wie heute.

Vorwürfe gegen Nachbarland Ruanda

Die kongolesische Regierung beantragte eine Untersuchung der Geschehnisse, um Verantwortliche für die jüngste Gewalt zur Rechenschaft ziehen zu können. Sie beschuldigte das Nachbarland Ruanda, die M23-Rebellen zu unterstützen und selbst an den Angriffen beteiligt zu sein. M23-Rebellen haben das Gebiet vor wenigen Tagen überrannt und die Kontrolle in Goma übernommen.

Die kongolesische Regierung wirft Ruanda vor, es auf die wichtigen Rohstoffe der Region abgesehen zu haben. Dort werden einige der seltensten und wertvollsten Metalle der Welt abgebaut, darunter Coltan, Gold, Nickel, Kobalt und Kupfer - vieles, was zum Beispiel für die Herstellung von Smartphones nötig ist.

Nach UN-Angaben gab es in Goma mindestens 2.900 Tote. Bei einem Angriff im Konfliktgebiet sind auch drei Mitarbeiter eines Schweizer Hilfswerks ums Leben gekommen. Sie seien bei einem humanitären Einsatz gewesen, teilte das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz mit. Wer verantwortlich war, werde noch untersucht.

Ein dortiges Forschungslabor, in dem gefährliche Krankheitserreger wie Ebola untersucht werden, wurde von der WHO für sicher erklärt. Die UN-Organisation stelle Benzin zur Verfügung, um die Generatoren für einen möglichen Stromausfall am Laufen zu halten.