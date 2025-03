Die Lage im Kongo spitzt sich zu. In Sake im Ostkongo warten die Menschen auf Hilfslieferungen.

In Goma regnet es in Strömen, die Straßen sind aufgeweicht. Im Schneckentempo quälen sich die Lastwagen des World Food Programme WFP über die holprigen Pisten im Ostkongo. Ihr Ziel: Sake, eine Stadt im Osten Kongos.

Rebellen haben Häuser im Kongo zerstört

WFP-Notfallkoordinator Narcel Benalleg weiß schon jetzt: Sein Team wird heute nicht mehr weiterkommen. Der Regen hat noch einmal zugenommen, legt sich wie eine Wand über die ohnehin düstere Szenerie. Heute geht nichts mehr: Die Flüchtenden in den umliegenden Gemeinden müssen bis nächste Woche aufs Hilfsgüter warten.

In den Landstrichen, die die Rebellen der Alliance Fleuve Congo (AFC) bereits eingenommen haben, wurden die Menschen aufgefordert, zurückzukehren in ihre Dörfer. Doch die gibt es zum großen Teil nicht mehr, weil sie von eben diesen Rebellen zerstört, ihre Häuser eingenommen wurden.

Mülldienst für Bürger - wie in Ruanda

In der Millionenstadt Goma haben die Rebellen inzwischen das Regime übernommen . Die olivfarbene Uniform der Miliz haben sie eingetauscht gegen die blaue der Polizei. Jeden Samstag ist "Salongo" - die Straßen müssen aufgeräumt werden. Mit Plastiksäcken ausgestattet, sammeln Männer Abfall ein.

"Ich denke, wenn wir das weiter so machen, ist das gut für die Umwelt und bewahrt uns davor, irgendwelche Krankheiten zu bekommen", sagt Gabriel Hamuli. "Wir sind dankbar für diesen tollen Job, und dass jeder am Salongo teilnimmt." Was soll er anderes sagen - wenn gleich neben ihm ein bewaffneter Aufseher steht?