Pristina: So leben queere Menschen im muslimischen Kosovo

Kosovo ist eine Republik in Südosteuropa im westlichen Teil der Balkanhalbinsel mit knapp 2 Millionen Einwohnern auf dem Gebiet der ehemaligen Republik Jugoslawien.2008 erklärte das kosovarische Parlament die Unabhängigkeit von der Republik Serbien. Allerdings wird das Kosovo nur von 115 der 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen als unabhängiger Staat anerkannt. Bis heute belastet das schwierige Verhältnis zwischen Serbien und dem Kosovo alle Bemühungen einer Annäherung an die Europäische Union Zwar stellte das Kosovo Ende 2022 einen offiziellen Antrag auf Aufnahme in die EU. Der Weg in die EU gilt aber als weit und steinig, so erkennen 5 der 27 Mitgliedsstaaten der EU das Kosovo nicht als unabhängig an. So gilt Kosovo bisher auch nur als potenzieller Beitrittskandidat.Laut Verfassung ist Kosovo ein säkularer Staat, die kosovarische Gesellschaft ist ebenfalls stark säkularisiert, dennoch sagen fast 90% der Kosovaren, dass Religion eine große Rolle in ihrem Leben spielt. 95% der Kosovaren sind Muslime.Kosovo ist zwar ein kleines Land, hat dafür aber eine für europäische Maßstäbe sehr junge Bevölkerung. Wegen seiner bewegten Geschichte seit der Auflösung Jugoslawiens in den frühen 90er Jahren und dem danach folgenden Krieg haben viele Kosovaren das Land verlassen. Schätzungen sagen, dass bis zu 800.000 Menschen ins meist europäische Ausland gezogen sind.