Militäranalyse: Was neue Drohnen-Taktiken bedeuten

In der Nacht hat es in der gesamten Ukraine Luftalarm gegeben. Die Luftwaffe wies auf den Start mehrerer russischer Kampfjets hin und warnte auch vor Drohnen über der Region Kiew.

Neue russische Drohnentaktik

In dieser Woche beschloss Russland jedoch, sie in sehr geringer Höhe gegen Kiew einzusetzen. Einige flogen direkt über die Dächer. Eine schlug in ein Wohnhochhaus ein, in dem sich auch die Residenz des estnischen Botschafters befand. Der Diplomat blieb unverletzt.