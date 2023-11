Krimtataren in Ukraine: So kämpfen Partisanen gegen Putin

"Die Bilder, in denen eindeutig den britischen Marschflugkörper sieht, der auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte mitten in Sewastopol runterrattert und dann dieses Gebäude in Trümmer legt - das sind Bilder, die wahrscheinlich in den Geschichtsbüchern über diesen Krieg vorkommen werden", analysiert Militärexperte Gustav Gressel im Gespräch mit der ZDF-Sendung frontal rückblickend.