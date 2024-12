Kroatien vor der Präsidentschaftswahl

Was den Wahlkampf betrifft, ist Milanovic als Populist nicht allein. Mehrere Kandidaten legten den Finger in den vergangenen Wochen dorthin, wo es viele Kroaten schmerzt; etwa beim Thema Migration. Kroatien liegt auf der Westbalkanroute, seine Grenzschützer sichern die EU-Außengrenze zu Serbien und Bosnien-Herzegowina. Menschenrechtler unterstellten kroatischen Polizisten wiederholt, Flüchtlinge in illegalen Pushbacks mit Gewalt zurückzudrängen.