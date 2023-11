Saudi-Arabien: Wer ist Kronprinz Mohammed bin Salman?

Mohammmed bin Salman – Milliardär, Visionär, Autokrat. Saudi-Arabiens Herrscher zwischen Reformwillen und gnadenloser Absicherung der eigenen Macht. 08.09.2023 | 16:13 min

Mohammed bin Salman - ein Name, der spätestens seit dem Sommer 2023 auch jedem Fußballfan ein Begriff sein dürfte. Der Grund: Der De-facto-Herrscher Saudi-Arabiens kauft Europas Top-Ligen leer. Benzema, Neymar, Brozovic - sie alle spielen seit diesem Jahr neben Cristiano Ronaldo in der saudischen Fußballliga . Doch beim Fußball bleibt es nicht.

Als Randfigur an die Spitze Saudi-Arabiens

Doch den drängte MBS im Juni 2017 aus der Thronfolge und eignete sich den Titel kurzerhand selbst an. 2022 ernannte ihn sein Vater zum Premierminister des Landes. Innerhalb weniger Jahre stieg Mohammed bin Salman so von einer unbedeutenden Randfigur bis an die Spitze Saudi-Arabiens auf.

Umbau der Wirtschaft und Sozialreformen

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman ist nur scheinbar ein Reformer. Vordergründig öffnet er sein Land dem Westen, hinter den Kulissen aber lässt er Regimegegner eiskalt ausschalten. 15.10.2020 | 53:42 min

Antikorruptionskampagne in 5-Sterne-Hotel?

Kronprinz will Megacity in der Wüste bauen

Auch in anderen Bereichen ist MBS immer auf der Suche nach einem guten Deal. Er investiert Milliarden in neue Wirtschaftszweige, alles in der Hoffnung auf dauerhafte Einnahmequellen. So hält der saudische Staatsfonds Anteile an internationalen Unternehmen wie Uber, Meta, Starbucks und Paypal.