Berlin setzt KSE-Vertrag mit Russland aus

Deutschland und andere Nato-Partner haben das vorläufige Ende des Vertrags über die konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) vereinbart. Damit reagierte die Nato auf Russlands Rückzug aus dem Vertrag . Durch den russischen Rücktritt verliere die weitere Anwendung des KSE-Vertrags den größten Teil ihres sicherheitspolitischen und rüstungskontrollpolitischen Nutzens, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Dienstag mit.

Berlin: Eng mit Partnern abgestimmt

Die Entscheidung zur Aussetzung des KSE-Vertrags durch die Bundesrepublik sei in enger Abstimmung mit den Verbündeten in der Nato getroffen worden, erklärte der Sprecher. Man trete damit ausdrücklich nicht vom Vertrag zurück. Im Falle einer grundlegenden Verhaltensänderung Russlands bleibe eine erneute Anwendung des KSE-Vertrags möglich.

Etwas Unvorstellbares ist geschehen: Russland hat die Ukraine überfallen. Es herrscht Krieg. Und Europa ist in großer Sorge. Mit welcher Strategie lässt sich jetzt Frieden schaffen? 26.04.2022 | 43:41 min

Unter anderem die USA machten eine ähnliche Ankündigung. Nato-Staaten verurteilen Russlands Austritt. In einer gemeinsamen Erklärung aller 31 Nato-Staaten hieß es am Dienstag, man verurteile Russlands Austritt. Alle alliierten Vertragsstaaten beabsichtigten nun, die Anwendung des KSE-Vertrags im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Rechten so lange wie erforderlich auszusetzen. Eine Situation, in der die alliierten Vertragsstaaten das Abkommen einhalten, ohne dass Russland dies tut, wäre nicht nachhaltig, heißt es in einer Erklärung des Nordatlantikrats.