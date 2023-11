US-Firma Palantir: Künstliche Intelligenz im Ukraine-Krieg

Was es bedeuten kann, wenn die Ukraine auf die Technologie eines schwer Berechenbaren angewiesen ist, zeigte sich zuletzt bei den "Starlink"-Satelliten von Elon Musk . Das Internet aus dem All hilft den Menschen in der Ukrainer dabei, trotz zerstörter Infrastruktur online zu sein. Doch Musk gilt als impulsiv. Im Oktober stellte er öffentlich in Frage, die Starlink-Satelliten weiterhin zu finanzieren - nur um dann einen Tag später zurückzurudern.