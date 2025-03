Die Kämpfe sind zwar noch nicht beendet, aber es ist klar, dass die ukrainische Präsenz in der Region Kursk in den kommenden Tagen beendet sein wird. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verkündete bereits - im Einklang mit der offiziellen Kommunikation der Regierung - dass die Operation in Kursk ihre Aufgabe erfüllt habe.