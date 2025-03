USA entziehen Kiew Informationen: Wie sich das auswirkt

Darüber hinaus drangen russische Truppen in die ukrainische Region Sumy nordwestlich der H07 ein, offenbar in dem Versuch, die Straße auf der ukrainischen Seite der Grenze zu unterbrechen. Darüber hinaus steht die Straße unter ständigen Beschuss durch russische und nordkoreanische Artillerie.

Die sich verschlechternde Versorgungslage der ukrainischen Truppen, die im Vorgebirge kämpfen, lässt die Nachhaltigkeit der Operation Kursk immer fraglicher werden. Es sei denn, die Ukraine ist in der Lage, eine wesentliche Änderung zu erreichen, und zwar sehr schnell.

Angriff russischer Spezialkräfte gescheitert

Russische Soldaten versuchten, den ukrainischen Verteidigern in Sudscha in den Rücken zu fallen, indem sie eine bereits stillgelegte unterirdische Gasleitung als Tunnel nutzten. Der Versuch ähnelte einem Angriff während der Schlacht um Awdijiwka im Jahr 2023, bei dem russische Soldaten ein zwei Kilometer langes Abflussrohr nutzten, um ukrainische Stellungen zu infiltrieren.

Dieser Versuch scheiterte jedoch, da der ukrainische Geheimdienst den Versuch rechtzeitig bemerkte, so dass die Mehrheit der russischen Angreifer ausgeschaltet wurde.

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

... leitet das Programm "Europas Zukunft" für die Bertelsmann Stiftung in Berlin. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Luftverteidigung weiterhin einsatzfähig, aber mit Abstrichen

Als die Nachricht über die Aussetzung der geheimdienstlichen Unterstützung der Ukraine durch die USA bekannt wurde, gab es in der Presse zahlreiche widersprüchliche Informationen über das Ausmaß und die möglichen Folgen der Aussetzung. Jetzt, einige Tage später, können bereits einige Schlussfolgerungen gezogen werden.

In der Luft ist die Ukraine nach wie vor in der Lage, ihren Luftraum zu überwachen und auch Frühwarnungen durchzuführen. Die beiden Flugzeuge für die luftgestützte Frühwarnung und -kontrolle des Herstellers Saab, die Schweden 2024 zur Verfügung stellte, spielen dabei Berichten zufolge eine wichtige Rolle.

Die ukrainische Luftverteidigung ist also nach wie vor in der Lage, die meisten der ankommenden Drohnen zu neutralisieren, ohne dass die Effizienz signifikant abnimmt. Die Ukraine ist auch in der Lage, ankommende Marschflugkörper abzuschießen.