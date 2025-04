Kursk laut Russland zurückerobert - Ukraine bestreitet das

Die russische Grenzregion Kursk wurde zurückerobert: Das behauptet zumindest der Kreml. Russlands Truppen hätten den letzten Ort im Gebiet "befreit", so heißt es aus Moskau. Generalstabschef Waleri Gerassimow habe Präsident Wladimir Putin über eine Beendigung der Operation informiert, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge.

In Moskau spricht US-Sondergesandte Witkoff mit Präsident Putin über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine – auch Trumps Krim-Äußerung sorgt dabei für Gesprächsstoff.

Ukraine dementiert Rückeroberung von Kursk

Die ukrainischen Truppen standen dort seit Monaten unter massivem Druck. Trotz des zuletzt erfolgten weitgehenden Rückzugs der ukrainischen Truppen aus Kursk sah Präsident Wolodymyr Selenskyj den Vorstoß stets als Erfolg. "Es ist absolut fair, den Krieg dorthin zu verlagern, wo er herkommt", sagte er wiederholt. Unter Experten war das umstritten, weil dem Land Ressourcen an anderer Stelle fehlten.

Ein Abkommen zum Kriegsende bräuchte noch eine Feinjustierung, so der russische Außenminister Lawrow. Nato-Generalsekretär Rutte zweifelt die Friedensabsichten Putins an.

Ukrainische Truppen in Kursk fehlten woanders

Der schnelle Vorstoß hatte 2024 die Stimmung in der Ukraine gehoben. Doch die Kiewer Hoffnung erfüllte sich nicht, in Friedensverhandlungen besetztes Gebiet eintauschen zu können. Unabhängigen ukrainischen Militärexperten zufolge erlitten beide Seiten ähnlich hohe Verluste, was für die Ukrainer schwerer wiegt als für die Russen. Die eingesetzten Truppen fehlten der Ukraine 2024 zur Abwehr der russischen Offensive im Osten bei Pokrowsk.