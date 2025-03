Der ukrainische Vorposten in der russischen Region Kursk bricht rasch zusammen, die ukrainischen Truppen ziehen sich aus der Region zurück. Da die USA plötzlich die nachrichtendienstliche und kommunikationstechnische Unterstützung für Kiew eingestellt hatten, befanden sich die ukrainischen Streitkräfte, die in der Region Kursk kämpften, in einer äußerst schwierigen Lage.