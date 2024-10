Engel "Markus Lanz": "Stilles Waffenembargo gegen Israel"

7. Oktober 2023 - dieses Datum ist zur Chiffre für das größte Pogrom an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg geworden. Ein Jahr später, mit Blick auf die Entwicklungen in Deutschland, klang Philipp Peyman Engel am Mittwochabend bei "Markus Lanz" fast verbittert: "Das ist ein Ausnahmezustand, der tatsächlich bis heute andauert."