Dirk Niebel bei "Lanz": "Das sind Kriegsverbrechen"

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 19. März 2025 in voller Länge.

Die amerikanische Regierung hat beschlossen, 83 Prozent ihrer internationalen Entwicklungshilfe zu streichen. Von den rund 6.200 Projekten der Entwicklungsbehörde USAID (United States Agency for International Development) sollen noch ca. 1.000 fortgeführt werden. Was bedeutet das für die eingestellten Projekte und wie sinnvoll ist staatliche Entwicklungshilfe?

Trumps Stopp der US-Entwicklungszusammenarbeit trifft auch Kenia. Lebenswichtige HIV-Medikamente fallen weg, was dramatische Folgen für Millionen hat.

Lebensmittel von Umweltorganisationen landen auf dem Schwarzmarkt

Jacqueline Flory ist Gründerin des Vereins "Zeltschule" und kümmert sich in diesem Rahmen in Flüchtlingscamps im libanesisch-syrischen Grenzgebiet um Kinder, die teils seit Jahren keine Schule mehr von innen gesehen haben. Sie berichtete von ihren persönlichen Erfahrungen in Syrien und im Libanon mit Missbrauch von Entwicklungshilfe.