Nahost-Debatte bei "Lanz": Habeck warnt vor "Weltbrand"

"Wie dann Frieden hergestellt werden kann in der Region, das ist im Moment schwer zu sehen", ergänzte Habeck. Das sei im Moment wohl auch "die falsche Debatte". Bei seiner Reise in die Türkei in der vergangenen Woche habe er den Eindruck bekommen, "dass der Zug im Moment in eine ganz andere Richtung fährt".