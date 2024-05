Kühnert bei Lanz: Deutsche Waffen nicht in Rafah im Einsatz

Nach dem Angriff auf ein Flüchtlingslager in Rafah im südlichen Gazastreifen kritisiert Kevin Kühnert das Vorgehen von Israels Regierung und Militär. "Die Todeszahlen in der Zivilbevölkerung in Gaza sind nicht verhältnismäßig", sagte der SPD-Generalsekretär am Mittwochabend bei Markus Lanz.