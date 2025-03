Politologin bei "Lanz": "Elon Musk ist nicht gewählt worden"

Musk vertrete die Haltung, Autoritarismus sei erfolgreicher als Demokratie. Fände er in Europa mehr Verbündete, könne es gefährlich werden, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

Politologin: "Musk ist nicht gewählt worden"

In einem Podcast sagte Elon Musk: "Die grundlegende Schwäche der westlichen Zivilisation ist Empathie." Die deutsch-amerikanische Politologin Cathryn Clüver Ashbrook sprach bei "Markus Lanz" davon, dass diese Einstellung gefährlich sei, weil "es ist immer noch so, dass Empathie unser sozialer Kitt ist, unsere Konsensdemokratie zusammenhält." Des Weiteren wies sie ausdrücklich darauf hin: "Milei und Trump sind gewählt worden. Elon Musk ist nicht gewählt worden."

Elon Musk: Vom Demokraten zum Republikaner

Das war, nach Meinung Iwersens, der Punkt, an dem Elon Musk sich sagte: "Jetzt ändere ich einfach die Regeln. Ich nehme jetzt eine Viertelmilliarde Dollar, stecke die in einen Mann und mache den zum Präsidenten."

Herbert Diess: USA entfernen sich von unserem Weltbild

Gleichzeitig sah Herbert Diess in der aktuellen Situation auch eine Chance für Europa: "Wenn Europa aufgefordert wird, sich selbst zu verteidigen, dann ist das eine Riesenchance, sich selber zu organisieren. Natürlich kann man es moralisch bewerten, was da passiert. Man kann sich Sorgen machen um Amerika."

Ein europäisches soziales Netzwerk?

Diess sieht eine Lösung des Problems darin, dass Europa eine eigene Plattform, ähnlich wie X, aufbaut. "Es ist bisher nicht gelungen, aber das kann man schon regeln. Auch die Chinesen haben eine eigene Plattform und man könnte sich in Europa so was sicherlich auch aufbauen, wenn man unzufrieden ist."

Die Innovation für zum Beispiel digitale Suchmaschinen sieht Herbert Diess auch in Europa. Allerdings sieht er in Amerika einen großen Vorteil. "Der einzige Unterschied, den wir hier in Europa haben, ist, dass nicht so viel Risikokapital da ist. Kein Mensch in Europa hätte Tesla 15 Milliarden über 15 Jahre gegeben, um die Automobilfabrik zu bauen."