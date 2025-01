Hano bei "Markus Lanz": "Die alte Weltordnung ist passe"

Hano sieht in den Ankündigungen Trumps auch ein Signal an China und Russland. "Was Trump mit solchen Aussagen klarmacht, ist Richtung Russland: Das mit der Ukraine ist nicht so schlimm. Und das gleiche Signal sendet er an China: Wenn ihr Taiwan für euch haben wollt, ist auch okay. Wir müssen das unter uns drei Großen ausschießen." Hano sprach von einer "Art Neo-Imperialismus".