Yücel bei "Lanz": "Erdogans Regierung ist mafiöses Regime"

In der Türkei gehen seit der Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu vor einer Woche, trotz Verbots, Hunderttausende auf die Straße und protestieren gegen ihren Präsidenten Recep Tayyip Erdogan . Die Polizei geht teilweise mit Wasserwerfern und Tränengas auf die Protestierenden los. International wächst die Sorge, dass die Demokratie in der Türkei ernsthaft in Gefahr ist.