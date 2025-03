Strack-Zimmermann bei "Lanz": Nach dem Eklat im Weißen Haus

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 5. März 2025 in voller Länge.

Wie wurde die Demütigung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oval Office vor den Augen der Weltöffentlichkeit in der Ukraine wahrgenommen? Die ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf, die noch bis zum vergangenen Samstag in der Ukraine war, sprach bei "Markus Lanz" davon, dass sie die Menschen dort geschockt erlebt hat.

Sie stellte einerseits klar: "Was Trump und Vance da gemacht haben, ist absolut ruchlos und inakzeptabel." Andererseits gab Katrin Eigendorf auch Wolodymr Selenskyj selbst und seinem Team eine Mitschuld an dem desaströsen Auftritt im Oval Office.

"Dass er in seinem nicht besonders eloquenten Englisch dieses Gespräch geführt hat, ist auch problematisch. Es hat einige Missverständnisse gegeben. Es war insgesamt eine Situation, die man vorher hätte antizipieren können, weil man wusste, dass Trump nicht sein Freund ist", sagt Eigendorf.

Strack-Zimmermann: "Selenskyj ist am Limit"

Die Vorsitzende der FDP-Delegation im Europäischen Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sprach davon, dass der ukrainische Präsident "am Limit" sei. "Selenskyj sitzt seit 900 Tagen in seinem Regierungssitz. Ich war einige Male da. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist ein kaltes, unbeleuchtetes Etwas, was entsprechend geschützt ist. Da sitzt er seit 900 Tagen." Für die FDP-Politikerin war klar, dass die Eskalation der Situation im Weißen Haus "perfide" geplant war.