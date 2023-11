Kreta: Wo Millionen mit Leihmüttern verdient werden

Griechenland ist das einzige EU-Land, in der Leihmutterschaft für Wunscheltern und Leihmütter aus dem Ausland erlaubt ist. Mit gefährlichen Folgen. 08.11.2023 | 6:23 min

Eleni Beridse aus Georgien (Name geändert) war in großer Geldnot, als sie eine Anzeige im Internet fand. 18.000 Euro inklusive Unterhalt könne sie auf Kreta verdienen, wenn sie ihren Bauch als Leihmutter zur Verfügung stellen würde.

Für die Mutter von zwei Kindern war das unvorstellbar viel Geld. Also bewarb sie sich und wurde nach einer kurzen Untersuchung gemeinsam mit zwei anderen Frauen in den beliebten Urlaubsort Chania auf Kreta geflogen.

Wenn Angst die Schwangerschaft begleitet

Griechenland erlaubt Aufwandsentschädigung für Leihmütter

Menschenhandel und Ausbeutung von Frauen

Offenbar hat die Klinik über Jahre Frauen aus armen Ländern in das Urlaubsparadies gebracht und unter widrigen Bedingungen untergebracht. In vierzehn Häusern über die Stadt verteilt sollen sie gewohnt haben und kaum mit Einheimischen oder Ärzten gesprochen haben. Acht Babys sollen bislang geboren worden sein.

Klinik auf Kreta: Eizellen vertauscht und Dokumente gefälscht?

Das Ermittlungsverfahren in Chania soll Licht in die Angelegenheit bringen. Solange das weltweite Geschäft mit Wunsch-Babys so lukrativ ist und die Gesetzeslage in Griechenland so schwammig bleibt, kann sich dieser Skandal jederzeit wiederholen.